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الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 الموافق 10 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا: 258 حالة وفاة وأكثر من 26 ألف إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 03:46 ص
كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
أ ش أ
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أعلنت سلطات الصحة في فرنسا، عن تسجيل 258 حالة وفاة، و26 ألفا و771 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكرت هيئة الصحة العامة في فرنسا - وفقًا لما نقلته صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية - أن إجمالي الوفيات المسجلة في البلاد منذ بدء تفشي الفيروس ارتفع إلى 35 ألفا و18 حالة وفاة على الأقل، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات المسجلة إلى مليون و165 ألفا و278 حالة إصابة.

وأوضحت بيانات الصحة العامة أن 357 مصابًا بكورونا نُقلوا في حالة حرجة إلى وحدات الرعاية المركزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهو رقم لم تسجله السلطات منذ أبريل الماضي.

وتواجه فرنسا موجة ثانية عنيفة لتفشي الفيروس، حيث وصلت اليوم نسبة الاختبارات الإيجابية بين إجمالي اختبارات الكشف عن الإصابة بكوفيد-19 إلى 8ر17 بالمئة، مقارنة بـ17 بالمئة في اليوم السابق، و5ر4 بالمئة الشهر الماضي.

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