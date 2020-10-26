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الثقافة

«خريف الشرق».. رواية لـ راسم الحديثي عن دار النخبة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 11:11 م
خريف الشرق
خريف الشرق
ايهاب مصطفى
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صدر حديثًا عن دار النخبة رواية «خريف الشرق» للروائي العراقي راسم الحديثي ضمن مشروع إعادة نشر الأعمال الكاملة لمؤلفاته.

يرصد الكاتب الأنظمة المتسلطة كي يكشف ما تعرض له وبلاده من ظلم وهدر للكرامة الإنسانية، تلاحقه العيون المتلصصة والآذان مسترقة السمع في كل مكان، خاصة داخل التنظيم الحزبي الحاكم الذي تحول إلى جهاز مخابراتي ومعمل لكتابة التقارير الأمنية من قبل الرفاق على بعضهم.

ينتقي الكاتب لمحة من صورة العراق الغارق في فوضى ازدواجية الهوية بمختلف مسمياتها (الدينية، المذهبية، القومية) في رواية «خريف الشرق».

يقول الكاتب في مقدمة الرواية: «أنا هنا في زنزانتي أعيش معكِ، أتذكر بوم زرتني وسرنا وأكلنا وجلسنا معا في حدائق كليتي، همتُ بكِ، بنور عينيكِ، بلون فستانكِ، بقصة شعركِ، بعطر جسدكِ، ولا أدري لماذا همت بي.

قضينا سنينًا طوالًا نحلم، لم أقل يوما أحبك، ولم اسمعها منك، لم أقص لك يومًا حلمنا وأمنياتنا وتطلعاتنا، لأني مدرك ما سيحصل، حتى ابتهج العذّال بحرق أحلامنا، فاحتفلوا بإعدام قصتنا، ولكنها نمت وتجذرت وأصبحت كقصة قيس وليلى.

هل تذكرين آخر زيارة لي؟ ضغطت على جرس القسم الداخلي للبنات كما شعرت بضغط هائل على قلبي، ارتجفت ساقاي حينها، لم أعتد على زيارتك هناك، تمنيت أن لا يفتح الباب لكي لا يفتح باب قلقي وحيرتي….».

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