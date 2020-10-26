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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

العاصفة زيتا توقف 16% من إنتاج النفط الأمريكي في خليج المكسيك

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 11:24 م
العاصفة زيتا
العاصفة زيتا
وكالات
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قال مكتب سلامة وحماية البيئة في الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، إن العاصفة المدارية زيتا، التي من المتوقع أن تعبر مناطق إنتاج النفط والغاز الطبيعي في شمال خليج المكسيك هذا الأسبوع، تسببت في إيقاف 16 في المئة من إنتاج النفط الخام.

وأضاف المكتب أن حجم النفط الخام الذي توقف إنتاجه وصل إلى 293 ألفا و656 برميلا يوميا بحلول ظهر الاثنين. وأوقفت شركات الطاقة أيضا ستة بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي، أو 162.57 مليون قدم مكعبة يوميا، استعدادا للعاصفة.

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