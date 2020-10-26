العاصفة زيتا توقف 16% من إنتاج النفط الأمريكي في خليج المكسيك

قال مكتب سلامة وحماية البيئة في الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، إن العاصفة المدارية زيتا، التي من المتوقع أن تعبر مناطق إنتاج النفط والغاز الطبيعي في شمال خليج المكسيك هذا الأسبوع، تسببت في إيقاف 16 في المئة من إنتاج النفط الخام.وأضاف المكتب أن حجم النفط الخام الذي توقف إنتاجه وصل إلى 293 ألفا و656 برميلا يوميا بحلول ظهر الاثنين. وأوقفت شركات الطاقة أيضا ستة بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي، أو 162.57 مليون قدم مكعبة يوميا، استعدادا للعاصفة.