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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

إحالة عاطل للجنايات بتهمة التعدى على أمين شرطة بسلاح أبيض في المرج

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 10:24 م
إحالة عاطل للجنايات
إحالة عاطل للجنايات
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة المرج بإحالة عاطل لمحكمة الجنايات لاتهامه بالتعدى على أمين شرطة بسلاح أبيض بسبب خلافات الجيرة فيما بينهم.

وذكر قرار الإحالة أن المتهم دائم التعدى بالضرب والسب على النساء والأطفال المقيمين بالعقار، وعندما تصدى له المجنى عليه بسبب ألفاظه البذيئة للنساء والأطفال، اتهمه بأنه مريض نفسي وقام بالتشاجر معه وتعدى عليه بسلاح أبيض.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج يفيد بقيام عاطل بالتعدى على أمين شرطة بسلاح أبيض بسبب خلافات الجيرة بينهم وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهم وضبطه وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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