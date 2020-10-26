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الإثنين 26 أكتوبر 2020 الموافق 09 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

الفنانة بسمة تتألق على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة (صور)

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 10:27 م
الفنانة بسمة
الفنانة بسمة
سارة ساويرس
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خطفت الفنانة بسمة، إليها الأنظار من خلال اختيارها أزياء مناسبة لها على السجادة الحمراء، بمهرجان الجونة فى دورته الرابعة، حيث احتفى رواد التواصل الاجتماعى بأناقتها.

وأطلت اليوم النجمة بسمة بفستان أسود اللون طويل ذي فتحة صدر طويلة على شكل ٧، ونسقت مع إطلالاتها مجوهرات بارزة فضية، وحقيبة بنفس لون الفستان، ورفعت شعرها بتسريحة بسيطة للخلف لتناسب إطلالتها.

أما أمس، فاختارت النجمة بسمة الظهور على السجادة الحمراء، بفستان كحلي اللون لامع طويل، بستايل الأول شولدر على الأكتاف وأكمام واسعة، وأسفله بنطال أسود في ستايل غير تقليدي من تصميم سماح مهران، كما نسقت معه إكسسوارات فضية من جلامور، ومكياج قوي.

فيما ظهرت بسمة على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة، أول أمس، مرتدية فستانا طويلا باللون الأبيض، ذا أكمام شفافة، بقصة طويلة من الخلف، ونسقت معه مجوهرات من علامة عزة فهمي، وستايل الشعر بلمسة مصفف الشعر أحمد منير.

وانطلقت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة 23 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن والسينما بالرغم من انتشار فيروس كورونا، تحت شعار «الإنسان والحلم» وتستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر.

ويتنافس في المهرجان 16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و18 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة.

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