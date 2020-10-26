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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الصين ترحب بزيارات ممثلي الدول العربية والإسلامية لـ«شينجيانغ»

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:22 م
تشاو لي جيان
تشاو لي جيان
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أعربت الصين اليوم الاثنين، عن ترحيبها بالأصدقاء من جميع الدول، بما في ذلك الدول العربية والإسلامية، لزيارة منطقة "شينجيانغ" الويغورية ذاتية الحكم أقصى شمال غرب البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان - في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة تعليقا على زيارة دبلوماسيين ومبعوثين من جامعة الدول العربية و20 دولة عربية شينجيانغ خلال الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر- إن "رئيس منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم لقومية الويغور شوهارت زاكر التقى مع الوفد، الذي زار عددا من المؤسسات المحلية والمدارس ومشاريع التخفيف من حدة الفقر، وأجرى أعضاء الوفد حوارات مع القرويين، كما ذهبوا إلى المساجد وغيرها من الأماكن للإطلاع عن قرب على أحوال حماية حرية المعتقدات الدينية في شينجيانغ".

وأضاف جيان أن المبعوثين قيموا بشكل إيجابي إنجازات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان في شينجيانغ، وأكدوا أن الأكاذيب حول وضع حقوق الإنسان في الصين وشينجيانغ لا أساس لها من الصحة.

وتابع أن المبعوثين اعتبروا أن إجراءات شينجيانغ وخبراتها في مكافحة الإرهاب والتطرف تستحق التعلم منها، كما أعربوا عن استعدادهم للمساهمة في تعزيز التعاون العملي بين الدول العربية وشينجيانغ.

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