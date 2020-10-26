هذه الأبراج لا تتوافق مع بعضها

- مواليد برج الحمل وثلاثة أبراج

- مواليد برج الثور ومواليد برج الدلو

- مواليد برج الجوزاء وبرجين آخرين

- مواليد برج الدلو ومواليد برج السرطان

- مواليد برج القوس ومواليد برج العذراء

- مواليد برج الأسد وثلاثة أبراج

- مواليد برج الميزان ومواليد برج العقرب

تحدثت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد لـ"الدستور" عن أبرز الأبراج التي لا يمكن أن تتوافق مع بعضها البعض.مواليد برج الحمل لا يمكن أن يتفقوا مع مواليد أبراج الثور والسرطان والقوس فهم يعاب عليهم عنادهم الشديد وحدة كلامهم ومواقفهم الصلبة، وهو الحال نفسه لدى مواليد برج الثور، لذلك لا يمكن أن يتفقوا مع مواليد برج آخر، في حين أن مواليد برج السرطان أشخاص حساسة للغاية، ولا يتحملون كلام مواليد برج الحمل الذي يكون حادا وجارحا أما مواليد برج القوس يلتقون مع مواليد برج الحمل بشخصيتهم الصلبة التي لا تنكسر، وهذا ما يجعل العلاقة بينهما غير ناجحة، فكلاهما لا يضحي في سبيل الآخر.من المستحيل أن يتفق مواليد برج الثور مع مواليد برج الدلو، كل منهما يختلف عن الآخر في الصفات والأفكار فمواليد برج الثور ينظرون إلى مواليد برج الدلو على أنهم أشخاص غريبي الأطوار ولا يمكن فهمهم أو التواصل معهم، في حين يعتبر مواليد برج الدلو أن مواليد برج الثور أشخاص سطحيون ولا يفكرون غير في الماديات ولا يمكن التحاور معهم في الأمور المهمة والكبيرة.أبرز المواليد التي لا يمكن أن يتفق معها مواليد برج الجوزاء هما مواليد برج العذراء ومواليد برج الجدي فمواليد برج العذراء لا يمكن أن يثقوا بمواليد برج الجوزاء خاصة وأنهم مزدوجي الشخصية الأمر الذي يثير قلق مواليد برج العذراء في حين أن مواليد برج الجوزاء ينظرون إلى مواليد برج العذراء على أنهم متكبرين ومدعين، فلا يمكنهم الانسجام معهم أما مواليد برج الجدي فهم أشخاص عاطفية وحساسة وذات شخصية محبة بعيدة عن المشاكل الأمر الذي يزعج مواليد برج الجوزاء الذين يتسمون بالذكاء والحيلة على الرغم من ازدواجية شخصيتهم.لا يمكن أن يحتمل مواليد برج الدلو شخصية مواليد برج السرطان فمواليد برج الدلو يتصفون بقوة الشخصية والجرأة والصراحة، في حين أن مواليد برج السرطان تظهر لديهم بعض علامات الخجل وضعف الشخصية، كما أن مواليد برج السرطان أشخاص حساسة جدا ويحبون إظهار مشاعرهم باستمرار وفي كل مناسبة، في حين أن مواليد برج الدلو يفضلون إخفاء مشاعرهم ولا يجيدون التعبير عنها، مما يجعلهم لا يتوافقون مع بعضهم البعض، بالإضافة إلى أن مواليد برج الدلو يحتاجون إلى مساحتهم الشخصية، ومواليد برج السرطان أشخاص عاطفية جدا لذلك لا يمكن ان تنجح علاقتهم أبدًا.يصعب العثور على علاقة ناجحة بين مواليد برج القوس ومواليد برج العذراء فمواليد برج القوس أشخاص فوضوية لا يحبون النظام ولا يخططوا أبدا لعملهم وحياتهم في حين أن مواليد برج العذراء يعتمدون على التوازن في حياتهم ويسيرون بدقة على الخطط التي يرسمونها لأنفسهم لذلك لا يمكن أن تنجح العلاقة بينهما فكل منهما ينفر من الآخر، ويعتبره غير لائق ويصعب فهم نمط حياتهم وطريقة تفكيرهم.من أبرز المواليد التي لا يمكن أن تتفق مع بعضها البعض هي مواليد برج الأسد ومواليد برج العذراء ومواليد برج العقرب ومواليد برج الحوت فمواليد برج الأسد يتسمون بتفاخرهم وثقتهم الزائدة بالنفس التي يعتبرها مواليد الأبراج الأخرى غرور ولا يمكن التواصل بينهم أبدا ويميل مواليد برج الأسد إلى العقلانية في التعامل مع برج العذراء.إلا أن العلاقة تبقى رسمية وسطحية ولا يمكن التعمق في التواصل بينهم، في حين أن مواليد برج العقرب يتمتعون بشخصية قوية مشابهة لشخصية مواليد برج الأسد، مما يجعل من الصعب التوافق بينهما أما مواليد برج الحوت فيتسمون بالعاطفة والرقة والمحبة، وهذا يمكن أن يتماشى مع مواليد برج الأسد الذين ينظرون إليهم على أنهم أشخاص ضعيفة الشخصية ولا يمكن الاعتماد عليهم.يسهل على مواليد برج الميزان بناء العلاقات المتينة مع الآخرين، إلا مواليد برج العقرب، فالمواجهات بينهم لا تنتهي فعلى الرغم من ان مواليد برج الميزان يسعون قدر الإمكان إلى تفادي المشاكل والخلافات مع الآخرين، يميل مواليد برج العقرب إلى العنف في بعض الأحيان إن أساء لهم أحد ولا تكون العلاقة ناجحة بينهما، إلا ان مواليد برج العقرب يميلون إلى المدافعة عن مواليد برج الميزان، الأمر الذي يجعلهم أشخاص ضعيفة الشخصية، وهذا ما لا يحبه مواليد برج الميزان.