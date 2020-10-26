بيسكوف: لا نوافق على وصف بايدن لروسيا بأنها عدو أمريكا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن المحاولات التي تبذل في الولايات المتحدة لغرس كراهية تجاه روسيا، تثير الأسف لدى الكرملين.وخلال رده، في مقابلة مع الصحفيين اليوم، على تصريح المرشح الديمقراطي جوزيف بايدن الذي زعم بأن روسيا تشكل أكبر تهديد للولايات المتحدة، وأضاف بيسكوف: "هذا ليس صحيح بتاتا، ونحن لا نتفق مع هذا القول على الإطلاق".وتابع بيسكوف القول: "لا يسعنا إلا أن نأسف لأنه بهذه الطريقة يتم زرع الكراهية المطلقة تجاه روسيا، ولأنه يتم وضع بلادنا في خانة الأعداء، والأمر ليس كذلك طبعا".