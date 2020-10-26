58 مليون جنيه لتطوير شبكات الكهرباء في 13 قرية بمطروح والبحيرة

وجه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بقيام شركات توزيع الكهرباء باتخاذ اللازم نحو تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية بالقرى المستهدفة، في مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بمستوى المعيشة في القرى الأكثر احتياجًا، وبتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إلى المواطنين من المرافق المختلفة وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية.وقال الدكتور شاكر - في تصريح اليوم - إنه فى هذا الصدد تقوم شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بتطوير شبكة الكهرباء بعدد 13 قرية بتكلفة إجمالية قدرها 58 مليون جنيه ضمن حيث تم الانتهاء من تطوير شبكة الكهرباء بعدد (8) قرى بنطاق محافظة البحيرة وهى (الخرطوم – المهدية – الياسينية - زاوية صقر - الرابعة بذور - أحمد بدوى - على مبارك - عبد الحليم محمود)، وجار الآن العمل للانتهاء من تطوير شبكة الكهرباء بعدد (5) قرى بنطاق محافظة مطروح وهى (سيدي شبيب - زاوية العوامة - أبو مزهود - بهى الدين - سيدنا هود).وأكد أن خطة التطوير لشبكات الكهرباء التي سيتم تنفيذها تشمل تحسين الخدمة ورفع كفاءة التغذية الكهربائية وتتضمن استكمال تحويل محولات الجهد المنخفض المكشوفة إلى معزولة وتغيير الموصلات ذات المقاطع الصغيرة بأخرى ذات مقطع مناسب ورفع سعة المحولات واستبدال الأعمدة المتهالكة واستبدال المحولات المعلقة بأكشاك، وإنشاء مغذيات جديدة لتتكامل كل مهمات شبكة التوزيع لتحسين الأداء واستقرار التغذية الكهربائية ووضع حلول لتفادي مشاكل الخطوط الطويلة.وشدد على سرعة تنفيذ خطط التطوير مع الحفاظ على الجودة العالية ورفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية وحل مشكلات المواطنين والوقوف على أسبابها لتفادي تكرارها فى المستقبل.