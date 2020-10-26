حقيقة زواج درة من رجل الأعمال هاني سعد اليوم

انتشرت خلال الساعات الماضية، أنباء عن عقد قران الفنانة درة على رجل الأعمال هاني سعد عبدالوهاب، في الجونة بعد مرور أشهر على أنباء ارتباطهما.وأكدت مصادر مقربة من الفنانة لـ"الدستور"، أنها متواجدة حاليًا بالقاهرة ولا يوجد أى نية لعقد قران اليوم.وكشفت المصادر عن أن الفنانة من المقرر أن تتواجد خلال أيام فى الجونة، لحضور حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الرابعة، ولم تنف المصادر أو تؤكد عقد قران درة وهاني سعد في الجونة عقب انتهاء المهرجان.