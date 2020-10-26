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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القوى العاملة»: تعيين 795 شابا بالدقهلية

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 12:52 م
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية 795 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 5 من ذوى القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 3660 شابًا.

وأوضح الوزير، أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة بلغت 42 ألف جنيه لـ17 عاملا من المسجلين بالمديرية رعاية اجتماعية وصحية لهم.

وقال أحمد القللي، مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر سبتمبر الماضي، إن المديرية قامت بالتفتيش الدوري والحملات في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 560 منشأة، وفي مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1051 منشأة وتم القيام بـ48 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل، بالإضافة إلى تلقى 55 شكوى من بوابة الشكاوى الحكومية، وتم تسوية شكوتين منها، وإحالة 8 شكوى منهم للقضاء، ومازالت 33 شكوى منها تحت البحث والدراسة.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 171 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

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