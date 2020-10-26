ضبط 706 قطع أسلحة نارية في أسبوع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط (706) قطعة سلاح نارى (86 بندقية آلية – 124بندقية مششخنة وغير مششخنة – 54 مسدس – 442 فرد محلى الصنع – 2558 طلقة مختلفة الأعيرة – 1164قطعة سلاح أبيض).كما تم ضبط (4) ورش لتصنيع الأسلحة النارية، وبداخلها (15 مسدس– 3 فرد محلى – 11 خزينة – أدوات وأجزاء التصنيع).تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.