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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

مقتل 6 عناصر خطرة واستهداف بؤر الإجرام فى 5 محافظات خلال أسبوع

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 12:57 م
الداخلية
الداخلية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات (دمياط، وبورسعيد، والدقهلية، السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية).

و قد تم خلال هذه الحملات ضبط (338 متهما، وبحوزتهم 58 قطعة سلاح نارى- 25 خزينة- 675 طلقة نارية مختلفة الأعيرة- 13 قطعة سلاح أبيض)، كما تم ضبط 38 قضية اتجار بالمواد المخدرة وتنفيذ 3558 حكما قضائيا متنوعا وضبط 410 قضايا متنوعة أخرى.

فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت الجهود عن مصرع 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة وضبط 27 عنصرا آخرين بنطاق مديريات أمن (القاهرة، الإسكندرية- البحيرة- الدقهلية- بورسعيد- أسيوط)، بإجمالى مضبوطات (24 قطعة سلاح ناري12 بندقية- 4 بنادق خرطوش- 8 فرد محلية- كمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، و113 جراما لمخدر الهيروين- 20 كيلوجراما لمخدر البانجو- 150 قرصا مخدرا).

جدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها "شروع فى القتل- مخدرات- سرقات بالإكراه"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

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