ضبط شبكة تحويلات بنكية بـ4 ملايين جنيه في سوهاج





وعقب ذلك يقومان بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريتهما والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين الثانية والرابع، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المُشار إليه، بالاشتراك مع المتهمين الأول والثالث، وقد بلغ حجم تعاملات الأول والثانية خلال عام طبقًا للفحص المستندى (2000000) جنيه، بالإضافة إلى حجم تعاملات الثالث والرابع خلال عام طبقًا للفحص المستندى (2500000) جنيه.

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في رصد شبكة التحويلات النقدية غير المشروعة بلغت حجم تعاملاتها 4 ملايين و500 ألف جنيه.ووردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام 4 أشخاص، أحد الأشخاص يعمل بإحدى الدول العربية، وربة منزل، وسائق يعمل بذات الدولة العربية، وموظف "والد زوجة الثالث"، جميعهم مقيمون بمحافظة سوهاج- بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية، وذلك من خلال المتهمين الأول والثالث، وإرسالها للمتهمين الثانية والرابع بحوالات بنكية على أحد البنوك، واللذين يقومان باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.