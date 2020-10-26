بلجيكا تسجل 12491 إصابة يومية بكورونا

سجلت بلجيكا، اليوم الإثنين، 12491 إصابة جديدة على أساس يومي بفيروس كورونا، فيما حذرت السلطات المحلية من حالات مأساوية ستشهدها المستشفيات هذا الأسبوع بسبب حدة تفشي الوباء.وتوقع رئيس الجهة الوالونية الناطقة بالألمانية في بلجيكا، إليو دو روبو، وقوع حالات مأساوية داخل المستشفيات هذا الأسبوع، بسبب الإصابات الجديدة من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن السلطات المحلية ستضطر لاتخاذ المزيد من الإجراءات الجديدة لاحتواء أزمة انتشار الوباء.وحسب ما أفاد به معهد "سيونسانو"، صباح اليوم، فقد بلغ معدل الإصابات اليومي بفيروس كورونا 12491 إصابة، ما يعني ارتفاعا بنسبة 44 بالمئة مقارنة بالأسبوع الماضي.وحسب موقع worldometers الذي يرصد إصابات كورونا في العالم، فقد تجاوز عدد الإصابات في بلجيكا 330 ألفا، فيما تجاوز عدد الوفيات جراء مرض "كوفيد- 19"، 10 آلاف.