اليوم.. الشيوخ الأمريكى يصوت على قبول مرشحة ترامب لعضوية المحكمة العليا

يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الإثنين، في جلسة التصويت النهائي على تعيين إيمي باريت عضوا في المحكمة العليا، وذلك قبل أقل من 10 أيام على موعد الانتخابات الرئاسية.وفي جلسة عقدت نهاية الأسبوع، وهو أمر نادر الحصول، تمكنت الغالبية الجمهورية من تخطي مماطلة الديمقراطيين في هذا الملف، إذ تقرر بموجب تصويت (51 مقابل 48) إنهاء النقاشات الجارية حول اختيار ترامب باريت لعضوية المحكمة العليا.وسارت عملية اختيار باريت، التي رشحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلفا للقاضية الراحلة روث بادر جينسبورج، وجلسات مناقشة تعيينها في المحكمة العليا بسرعة غير معهودة، ومن شأن تثبيتها في المنصب أن يمنح المحافظين غالبية 6 أصوات مقابل 3 في أعلى هيئة قضائية أمريكية.ويحذر الديمقراطيون من أن "باريت قد تصوت لصالح إلغاء نظام الضمان الصحي "أوباماكير"، الذي ساهم في حصول ملايين الأمريكيين على ضمان صحي، وربما تنسف قرارا تاريخيا يعود للعام 1973 يضمن الحق في الإجهاض".واعتبر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر الدفع باتجاه تثبيت باريت في المحكمة العليا قبيل موعد الاستحقاق الرئاسي، "مهزلة ووصمة عار".