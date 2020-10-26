تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 26 - 10 - 2020

وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الإثنين 26 - 10 - 2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.



حالة الطقس اليوم

ويشهد اليوم الإثنين، نهارًا طقسًا مائلًا للحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد نهارًا، ورياح معتدلة على الأنحاء كافة.



فيما يسود ليلًا طقسًا مائلًا للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، معتدل على جنوب الصعيد ليلًا، وتتأثر البلاد بشبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تتأثر بامتداد مرتفع جوي.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح شمالية غربية.



درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

درجات الحرارة العظمى - الصغرى

تصل الحرارة في القاهرة 30 19

الإسكندرية 28 20

تصل الحرارة في وادي النطرون 29 19

طنطا 29 19

تصل الحرارة في شبين الكوم 30 19

دمنهور 29 20

تصل الحرارة في بلطيم 29 20

مطروح 27 18

تصل الحرارة في السلوم 26 18

سيوة 27 17

تصل الحرارة في بورسعيد 28 21

دمياط 28 19

تصل الحرارة في الزقازيق 30 20

المنصورة 29 19

تصل الحرارة في الإسماعيلية 31 20

السويس 30 21

تصل الحرارة في العريش 29 20

رفح 28 20

تصل الحرارة في رأس سدر 31 21

نخل 29 17

تصل الحرارة في نويبع 31 24

طابا 31 22

تصل الحرارة في كاترين 27 13

الطور 31 23

تصل الحرارة في شرم الشيخ 33 25

الغردقة 32 24

تصل الحرارة في مرسى علم 31 24

الفيوم 30 19

تصل الحرارة في بني سويف 30 18

المنيا 31 16

تصل الحرارة في أسيوط 31 16

سوهاج 32 18

تصل الحرارة في قنا 33 20

الأقصر 33 21

تصل الحرارة في أسوان 34 21

إدفو 33 21

تصل الحرارة في أبوسمبل 34 20

الوادي الجديد 33 18

تصل الحرارة في شلاتين 31 24

أبورماد 31 25

تصل الحرارة في حلايب 30 25

رأس حدربة 30 26

يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجة الحرارة قبل الخروج من المنزل، لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين 26 - 10 - 2020