كمامات عصرية ملونة ومطزرة من وحى نجمات مهرجان الجونة



لفتت أزياء عدد من النجمات إليهن الأنظار، خلال تواجدهن على السجادة الحمراء، ولوحظ ارتداءهن الكمامات المختلفة التي نسقتهن حسب إطلالة كل منهن، خوفا من انتقال عدوى فيروس كورونا، لهذا نستعرض لكم مجموعة من أسلوب الكمامات العصرية، من وحي نجمات مهرجان الجونة في دورته الرابعة.

بشرى

بشرى

نسقت الفنانة بشرى، المؤسس المشارك لمهرجان الجونة السينمائي، كمامة باللون التركواز، بنفس لون الفستان، كما التقطت عدسات المصريين لها مجموعة من الصور وهي تشير على الكمامة حرصا منها على ارتداءها للحماية من فيروس كورونا.

أسيل عمران

أسيل عمران

اهتمت النجمة السعودية الشابة أسيل عمران، بارتداء الكمامة خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي 2020، حيث اختارتها باللون الفضي نفس لون الفستان التس وصفتها مع فستانها بتوقيع المزمنة "Marmar Halim"، كما اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة لتبرز جمالها.



لجين عمران

لجين عمران

لم تغفل الإعلامية لجين عمران عن ارتداء الكمامة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2020، حيث نسقتها مع فستانها كمامة من القماش باللون الأحمر، كما اختارت فستان ذو قصة ضيقة مكشكش بالكامل، ونسقت مع إطلالتها عقد من المجوهرات لتكمل أوقاتها.



أروى جودة

أروى جودة

أظهرت الكمامة المرضعة بالحبيبات البراقة جمالا خاصا للفنانة أروى جودة، حيث اختارتها نفس لون الفستان البيج اللامع، مع تسريحة الكعكة المرتفعة، كما اعتمدت مكياجًا ارتكز بشكل أساسي على كثافة حجم العيون.