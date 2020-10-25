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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«التنظيم والإدارة» يكشف امتيازات العاملين بالمناطق النائية لسد العجز

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 11:19 م
التنظيم والإدارة
التنظيم والإدارة
أميرة ممدوح
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كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، إتاحة عدد من الامتيازات للعاملين بالمناطق النائية في إطار تحفيزهم على سد العجز لدى الجهات الحكومية ببعض التخصصات.

ولفت جهاز التنظيم والإدارة وفقًا لما نشره عبر موقعه الرسمي إلى أن بين تلك الامتيازات منح العاملين بالمناطق النائية رصيد إضافي من الإجازات الاعتيادية بأجر كامل لا تزيد علي 15 يوما، بالإضافة إلى الإجازة الاعتيادية المقررة، بشرط أن يكون المستفيدون من العاملين بالمناطق النائية داخل الجمهورية أو في أحد فروع الوحدة خارج الجهورية.

وأوضح الجهاز أن المناطق النائية التي تشملها الامتيازات هي: شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، أسوان، قنا، سوهاج، الوادى الجديد، مطروح، الواحات البحرية، وادى النطرون، وفقًا لقرارات لجنة شئون الخدمة المدنية الصادرة برقم 7 لسنة 1979 والقانون رقم 1 لسنة 1973.

وأكد التنظيم والإدارة أحقية موظفى الدولة وأسرهم من العاملين بالمناطق النائية في صرف مزايا مالية إضافية ما بين إعفاءات من مصاريف الانتقال والسفر وبدل سكن أو إقامة والمقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية.

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