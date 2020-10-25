البيان الإحصائى للجنة 110 بالدائرة الأولي لانتخابات النواب في الفيوم

رصد البيان الإحصائى للجنة الفرعية رقم 110 المقامة بمدرسة الشهيد بالدائرة الأولى في مدينة الفيوم المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات، في الانتخابات البرلمانية 2020، والتي أظهرت حصول القائمة الوطنية من أجل مصر على 293 صوتا، بينما حصدت قائمة نداء مصر على 157 صوتا، مع التأكيد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.وبلغ عدد الأصوات الصحيحة باللجنة 450 صوتا بينما بلغت الأصوات الباطل 117.انتهت عمليات تصويت المصريين بالداخل فى محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، فى التاسعة مساءً، وبدأ رؤساء اللجان الفرعية فى فرز صناديق الاقتراع داخل مقار اللجان.