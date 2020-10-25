بدء فرز أصوات «النواب» بلجان الغردقة الفرعية

بدأت لجنة النقيب مبارك الفرعية بمدينة الغردقة، فرز أصوات الناخبين فور إغلاق باب التصويت في تمام الساعة التاسعة مساءً، برئاسة المستشار موسى عبدالباري.ويتنافس فى انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحا فى 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات وذلك فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل