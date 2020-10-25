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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اللجان الفرعية بمطروح تبدأ في فرز الأصوات بانتخابات النواب

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 10:01 م
اللجان الفرعية
اللجان الفرعية
مطروح: ياسمين شعيب
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أغلقت اللجان الانتخابية في محافظة مطروح أبوابها، منذ قليل، حيث بدأت اللجان الفرعية في عملية فرز أصوات الناخبين في انتخابات مجلس النواب 2020.

ورصدت الدستور عملية فرز أصوات الناخبين في اللجنة الفرعية رقم 1 و2 في مجمع أبوبكر الصديق تحت قيادة المستشار حسام الصالحي والمستشار محمود طاهر.

وشهدت اللجنة الفرعية بمدرسة الشهيد النقيب محمد درويش بمنطقة محطة الرمل، برئاسة المستشار بدر الحناوى فرز الأصوات الانتخابية وتجميعها؛ استعدادا للتوجه بالمظروفات الخاصة بالأصوات للجنة العامة بحى العطارين.

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