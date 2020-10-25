توافد الناخبين على لجنة جيل ٢٠٠٠ بأكتوبر في الساعات الأخيرة

رغم إقبال الليل، إلا أنه مازال هناك توافد على العملية الانتخابية في لجنة مدرسة جيل ٢٠٠٠ لغات بميدان الحصري في أكتوبر من النساء والرجال على السواء، مع اصطفاف عدد كبير من الشباب في انتظار الإدلاء بأصواتهم الانتخابية.ويتنافس في انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحا بـ71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، لاختيار 284 مرشحا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات وذلك في دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج يومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.