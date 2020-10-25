6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لسائق روّج الهيروين بالبساتين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد الشربيني، سائقا متهما بترويج مخدر الهيروين بمنطقة البساتين، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فؤاد حسن الشربيني، وعضوية المستشارين علاء كمال البيلى وعزت الشربيني وممدوح وحيد صادق، وأمانة سر ممدوح غريب.وأسندت النيابة للمتهمين أشرف.ف، سائق، تهمة حيازة مخدر الهيروين المخدر بقصد الاتجار بمنطقة البساتين، كما أسندت النيابة للمتهمين حيازة سلاح أبيض "كتر" بدون تصريح.وشهد معاون مباحث قسم البساتين، أنه أثناء مروره الأمنى أبصر المتهم حال حمل سلاح أبيض "كتر"، وبضبطه وتفتيشه عثر بحوزته على 10 لفافات لمخدر الهيروين وهاتف خلوي ومبلغ من المال.بمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته، والهَواتف لتسهيل التواصل مع عملائه.