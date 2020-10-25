بالعكاز.. الناخبون يدلون بأصواتهم في لجان الإسكندرية

شهدت لجنة مدرسة الشهيد النقيب محمد درويش بمنطقة محطة الرمل بوسط الإسكندرية، إقبالًا كثيفًا بعد استئناف التصويت مرة أخرى عقب انتهاء استراحة اللجان.وحرص عدد من الناخبين من كبار السن على الإدلاء بأصواتهم، حيث ظهرت سيدة تستند على عكاز، وأصرت على الإدلاء بصوتها، بينما حرص ناخب آخر مُسن على الإدلاء بصوته رغم تحامله على عكازين للوصول إلى لجنته الانتخابية.وتابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة انتظام سير عملية انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ في يومها الثاني، موضحا أنه تم فتح كافة اللجان الإنتخابية وبدء عملية التصويت بجميع المقار الانتخابية والبالغ عددها ٣٦٣ مقرا و١١٦٠ لجنة فرعية و٦ لجان عامة بإجمالي عدد ناخبين ٤٠٦٧٩٠١ ناخب على مستوى المحافظة.وانطلقت صباح أمس السبت، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، ومن المقرر أن تستمر عمليات التصويت حتى التاسعة مساء، وتشهد اللجان الانتخابية إجراءات احترازية مشددة للوقاية من كورونا حيث تم تعقيم اللجان قبل وبعد انتهاء التصويت أمس، كما التزم أطراف العملية الانتخابية بارتداء كمامة عند التصويت، ووفرت الهيئة الكمامات للمواطنين الذين لا يحملونها أمام مراكز الاقتراع، وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها في القلم المستخدم في إبداء الرأي.وتجرى المرحلة الأولى لانتخابات النواب فى 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح ومخصص لها 284 مقعدا منها 142 مقعدا فى 70 دائرة بالنظام الفردى و142 بدائرتين بنظام القوائم، ويتنافس فيها 2163 مرشحا بينهم 1862 مرشحا فرديا و284 بالقائمة بينهم 1402 مرشحا مستقلا و743 مرشحا حزبيا بينهم 348 امرأة. وتقلص عدد المرشحين بالنظام الفردى نتيجة تأجيل انتخابات الدائرة السادسة بالنظام الفردى ومقرها ديرمواس بالمنيا بسبب حكم قضائي بإدراج مرشح مستبعد والتى كان يتنافس فيها 18 مرشحا بينهم 14 مرشحا مستقلا و4 مرشحين حزبيين.