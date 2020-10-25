الوفد يطالب الناخبين بالالتزام بالتعليمات الوقائية خلال التصويت

أشاد الدكتور أيمن محسب، مساعد رئيس حزب الوفد، بتقدم النساء صفوف الناخبين أمس السبت أمام لجان انتخابات مجلس النواب وتصدرهن المشهد السياسي في ماراثون 2020، وحرصهن على التواجد منذ الصباح الباكر أمام المقار الانتخابية للإدلاء بأصواتهن.وأشار الدكتور أيمن محسب، إلى أن المرأة أصبحت تمتلك سلاح الوعي وتحارب به كافة المعوقات التي تقف حائل دون تحقيق حلمها وإثبات قدرتها داخل المجتمع، منوها أن السيدات دائما ما توجد في الصفوف الأمامية في أي انتخابات، عن وعي ومعرفة وخلفية معلوماتية كاملة عن المرشح الذي سيتم انتخابه.ولفت محسب، في بيان له، أن الهيئة الوطنية للانتخابات ورجال وأفراد الشرطة والجيش بذلوا مجهودات كبرى من أجل تأمين العملية الانتخابية والحفاظ على توافر الأمن وعدم حدوث أي مخالفات أو خروقات تعمل على تعطيل سير العملية الانتخابية، فضلا عن توفير كافة سبل الراحة والمساعدة للناخبين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.وناشد مساعد رئيس حزب الوفد، جميع الناخبين بالالتزام بكافة التعليمات الوقائية أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وعدم التهاون في ارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات التباعد أثناء التصويت وذلك حفاظا على صحتهم وسير العملية الانتخابية بسلام على الجميع.وتجرى المرحلة الأولى لانتخابات النواب فى 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح ومخصص لها 284 مقعدا منها 142 مقعدا فى 70 دائرة بالنظام الفردى و142 بدائرتين بنظام القوائم، ويتنافس فيها 2163 مرشحا بينهم 1862 مرشحا فرديا و284 بالقائمة بينهم 1402 مرشحا مستقلا و743 مرشحا حزبيا بينهم 348 امرأة. وتقلص عدد المرشحين بالنظام الفردى نتيجة تأجيل انتخابات الدائرة السادسة بالنظام الفردى ومقرها ديرمواس بالمنيا بسبب حكم قضائي بإدراج مرشح مستبعد والتى كان يتنافس فيها 18 مرشحا بينهم 14 مرشحا مستقلا و4 مرشحين حزبيين.