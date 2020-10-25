نائب بـ«الشيوخ»: المصريون ضربوا مثلا رائعا بمشاركتهم في انتخابات النواب

أكد اللواء طارق رسلان، نائب رئيس حزب المؤتمر، وعضو مجلس الشيوخ، أن المصريين وفى مقدمتهم الشباب والمرأة المصرية ضربوا أروع الأمثلة في مشاركتهم الإيجابية في انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب.وأشار إلى أنه لولا الاستقرار السياسى والأمني وترسيخ دعائم دولة المؤسسات وسيادة الدستور والقانون الذى نجح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إرساء دعائمه بمصر ما تحقق التقدم الاقتصادى وما نجحنا أيضًا فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التى جعلت الاقتصاد القومى أكثر صلابة فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.وقال "رسلان" في بيان له أصدره اليوم أن مصر تخطو نحو مستقبل اقتصادى ناجح وأكبر دليل على ذلك أن مصر وفقًا لأحدث تقرير أصدره صندوق النقد الدولي هي الدولة الوحيدة التى ستحقق نموًا اقتصاديًا إيجابيًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام المالى الحالى.وأكد أن الناخبين المصريين كعادتهم دائما ومثلما حدث في الانتخابات البرلمانية لمجلس الشيوخ يُجَّسدون نموذجًا حضاريًا ورفيع المستوى للديمقراطية باختيار من يمثلهم بإرادة حرة، ويُعَّبرون عن وعيهم الكامل بأهمية أداء واجبهم الوطنى، على النحو الذى يُسهم في قيام مجلسى الشيوخ والنواب في تطوير وتحديث البنية التشريعية المصرية لمختلف التشريعات التى تحتاج إلى تحديث وتطوير لتتمشى مع احتياجات المجتمع وبما يتسق مع الجهود الكبيرة والجبارة التى تقوم بها الدولة المصرية الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة لاستكمال مسيرة بناء الدولة المصرية الحديثة والمدنية والديمقراطية.وتجرى المرحلة الأولى لانتخابات النواب فى 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح ومخصص لها 284 مقعدا منها 142 مقعدا فى 70 دائرة بالنظام الفردى و142 بدائرتين بنظام القوائم، ويتنافس فيها 2163 مرشحا بينهم 1862 مرشحا فرديا و284 بالقائمة بينهم 1402 مرشحا مستقلا و743 مرشحا حزبيا بينهم 348 امرأة. وتقلص عدد المرشحين بالنظام الفردى نتيجة تأجيل انتخابات الدائرة السادسة بالنظام الفردى ومقرها ديرمواس بالمنيا بسبب حكم قضائي بإدراج مرشح مستبعد والتى كان يتنافس فيها 18 مرشحا بينهم 14 مرشحا مستقلا و4 مرشحين حزبيين.