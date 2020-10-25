دولارات ويورو.. ضبط 4 للاتجار بالعملة في السوق السوداء

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها، بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية، لضبط كافة أشكال الخروج على القانون.وأسفرت الجهود عن ضبط محاسب، وحاصل على دبلوم زراعة، مقيمين بدائرة قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، وذلك حال تعاملهما بالنقد الأجنبى بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، وبحوزتهما 53000 دولار أمريكى- 12500 يورو- 252600 جنيه مصرى.وضبط مندوب مبيعات له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى بمديرية أمن الجيزة، وذلك حال تعامله بالنقد الأجنبى بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة، وبحوزته (20000 دولار أمريكي- 1000 جنيه).وضبط مدير تنفيذي سابق بإحدى شركات الصرافة، مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى بمديرية أمن الجيزة، وذلك حال تعامله بالنقد الأجنبى بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وبحوزته (15000 دولار أمريكى).وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بارتكابهم الوقائع المشار إليها، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهم المؤثم فى الاتجار بالنقد الأجنبى، وإجمالي المبالغ المضبوطة (88000 دولار أمريكى- 12500 يورو- 253600 جنيه).