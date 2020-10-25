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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

سيناريو غلق المدارس بسبب كورونا؟.. وزير التعليم يوضح الحقيقة لـ«الدستور»

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 12:37 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
ريم محمود
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كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما يتم تداوله بشأن وجود سيناريو لإغلاق المدارس بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير التربية والتعليم، في تصريح خاص لموقع "الدستور": "لا يوجد سيناريو غلق مطلقا، ووزعنا الضوابط الخاصة بذلك قبل بدء العام الدراسي".

وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعًا موسعًا، عبر شبكة «الفيديو كونفرنس»، مع مديري المديريات ومسئولي التعليم العام على مستوى الجمهورية؛ لمناقشة الاستعدادات النهائية، وخطة عمل المدارس وجداول الحضور والدراسة بالعام الدراسي الجديد في ظل تداعيات واستمرار فيروس كورونا.

وأكد حجازي أنه يجب التكاتف والحفاظ على صحة الطلاب حتى تكلل العملية التعليمية بنجاح في هذه الظروف الاستثنائية، موجهًا مديري المديريات إجراءات التعديلات اللازمة للنظام المدرسي، وفق ظروف كل محافظة، بشرط ألا يؤثر ذلك على المحتوى الأساسي للبرنامج الدراسي، وفلسفته، ومتابعة تنفيذ ما ورد من الكتيب الإرشادي الذي أصدرته وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المحتوى على كافة الإجراءات الاحترازية لآليات استقبال العام الدراسي 2020-2021 التي سيتم تطبيقها داخل المدارس لحماية الطلاب من كورونا، وتوجيهات الوزارة الخاصة بغلق أي منشأة تعليمية في حالة ظهور كورونا.

وشدد على أهمية دور غرف العمليات على مستوى المديريات والإدارات التعليمية بجانب غرفة العمليات المركزية بالوزارة في متابعة الوضع الصحي في المدارس والمنشآت التعليمية والتي قد يتم غلقها بناء على تقرير من الإدارة التعليمية، والإدارة الصحية التابعة لها هذه المنشآت، مؤكدًا على تحديث قاعدة البيانات الخاصة بها يوميًا.

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