فرنسا: تركيا تؤجج الكراهية ضد باريس

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم الأحد، أن تركيا تريد تأجيج الكراهية ضد باريس حتى داخل البلاد.جاء ذلك بعد إدانة مختلف دول العالم للجريمة المروعة التي وقعت الأسبوع الماضي، وراح ضحيتها معلم ذبحًا على يد شاب من أصول شيشانية، أعربت فرنسا عن امتعاضها من الموقف التركي، معتبرة أن أنقرة تؤجج خطاب الكراهية.وعن أسباب استدعاء السفير التركي، أوضح قائلًا: لم تصدر أي إدانة تركية لقتل المدرس سامويل باتي.