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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط صاحب شركة بـ291 عبوة دوائية مهربة بالقاهرة

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 12:35 م
ضبط صاحب شركة
ضبط صاحب شركة
مريم جبل - عمرو المزيدي
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وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام صاحب ومدير إحدى الشركات، مقيم بدائرة قسم مصر الجديدة الاتجار فى أدوية التخسيس المكملات الغذائية والهرمونات المستوردة والمهربة جمركيًا واتخاذه لمقر الشركة منفذًا لبيع الأدوية على المترددين عليها.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام عن قيام صاحب الشركة المشار إليها بالاحتفاظ بكميات كبيرة من المكملات الغذائية والهرمونات وأدوية التخسيس المهربة جمركيًا دون سداد الرسوم والضرائب المستحقة عنها داخل مقر شركته بقصد بيعها بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة تم إستهداف مقر الشركة وضبط المتهم وبحوزته كميات كبيرة من الأدوية والمكملات الغذائية والهرمونات المهربة من الخارج غير المسجلة بوزارة الصحة البالغ عددها 291 عبوة دوائية مختلفة الأنواع والأشكال، فضلًا عن عدم سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عليها، وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة.

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