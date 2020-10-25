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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انتهاكات مستمرة.. فيديو لتعذيب مواطن إيراني يثير الغضب عقب وفاته

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 11:36 ص
تعذيب مواطن إيراني
تعذيب مواطن إيراني
منار أحمد
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، فيديو لأحد المواطنين الإيرانيين الموقوفين في مدينة مشهد بإيران، مربوطا في عمود بينما عمد عناصر من الشرطة إلى رش رذاذ الفلفل في وجهه وعينيه.

وعلقت الناشطة الايرانية المدافعة عن حقوق الإنسان، مسيح علي نجا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، بأن المعتقل مهرداد سفري توفي بعد تعرضه للتعذيب، لافتة إلى أن عناصر الشرطة رشوا رذاذ الفلفل على وجهه، بينما كان مكبلا، وأنه ضرب بهراوة كهربائية قبل أن يلفظ أنفاسه.

وقبل أيام أثارت قضية المحامية نسرين ستوده، التي تدهورت حالتها الصحية، موجة انتقادات بعد نقلها من سجن إلى آخر رغم وضعها الصحي، ما دفع السلطات لاحقًا إلى نقلها إلى المستشفى.

كما أثارت قضية ما عرف بفتاة عبادان قبل يومين، غضبا أيضا بين عدد من الناشطين المعارضين، بعد أن ظهرت ملطخة بالدماء إثر الاعتداء الجسدي عليها من قبل عناصر أمن وحراس مصفاة مدينة "عبادان"، جنوب غربي إيران.

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