عم ناصر أشهر ناخب بمدينة الصف:«باجي رغم ظروفي الصحية»

بمجرد ظهوره بساحة مدرسة الاعدادية بنات بمدينة الصف، في صباح ثاني أيام انتخابات مجلس النواب تعالت الأصوات "عم ناصر وحشتنا"، ويعتبر واحدا من أشهر الناخبين الذين يعتادون على رؤيته في كل عرس انتخابي.و يحرص "عم ناصر" الذي يبلغ من العمر 70 عاما، على الإدلاء بصوته الانتخابي وتأدية واجبه الوطني نحو البلاد في كل مرة يقام بها عرس انتخابي، حيث يأتي حاملا ورمه بالعمود الفقري خلف رأسة، وبعقله وطن وحب لبلدته.وأوضح عم ناصر لـ "الدستور"عن سبب قدومه للانتخاب بالرغم من ظروفه، مشيرا إلى أنه يشعر بقيمة ذاته عند الإدلاء بصوته، كما أنه يفرح بإقبال الجميع عليه في تلك التجمعات التي لا تحدث كثيرا.وختم حديثه أنه يلقب بأشهر ناخب في مدينة الصف كونه من أوائل الأشخاص الذين يذهبون باستمرار لحث الشباب على تأديتهم لواجبهم الوطني قائلا "وبعد فيروس كورونا المستجد، بقيت أقولهم البسوا كمامة، وبانتخب رغم ظروفي الصحية وكل الناس عارفني".جدير بالذكر ان دائرة الصف تحظى بـ ١٨ مرشح من قرى مختلفة بالمدينة، وتفتح اللجان أبوابها على مدى يومين وهما السبت والأحد في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.وتفتح اللجان أبوابها على مدى يومين وهما السبت والأحد في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن انتظام عمليات التصويت داخل اللجان الفرعية، وخصصت خطا ساخنا برقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية.ويتنافس فى انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحا فى 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات وذلك فى دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.