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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إعادة محاكمة يوسف بطرس غالى فى اللوحات المعدنية اليوم

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 09:46 ص
يوسف بطرس غالي
يوسف بطرس غالي
حسام محفوظ
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تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إعادة محاكمة وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللوحات المعدنية"، اليوم.

ونسبت النيابة لوزير المالية السابق، تهمة ارتكاب جرائم العدوان على المال العام، والإضرار العمدي به بما قيمته نحو 20 مليون جنيه، والتزوير في محررات رسمية.

وقضت محكمة الجنايات على يوسف بطرس في 12 يوليو 2011 غيابيًا بالسجن 10 سنوات، فيما حكمت على أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ ''غيابيًا'' للمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية.

واتهمت النيابة العامة المتهمين بتلك القضية بتربيح شركة أوتش الألمانية بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالي، وحبيب العادلي بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو أي ما يوازى 176 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت.

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