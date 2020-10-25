واشنطن ترحب بتصنيف جواتيمالا لحزب الله منظمة إرهابية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، عن ترحيبها لتصنيف جواتيمالا لحزب الله كمنظمة إرهابية، واصفة هذه الخطوة المهمة بأنها ستساعد على قطع قدرة حزب الله على التخطيط لهجمات إرهابية وجمع الأموال حول العالم.و رحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بانضمام جواتيمالا إلى قائمة متزايدة من الدول التي كشفت حزب الله على حقيقته، ليس كمدافع عن لبنان، بل كمنظمة إرهابية عابرة للحدود مكرسة للدفع بأجندة إيران الخبيثة.وقال "بومبيو" إن حزب الله كتنظيم القاعدة وداعش، يتمتع بانتشار عالمي في السنوات الأخيرة وعملياته ومؤامراته التي طالت الأمريكيتين ومنطقة الشرق الأوسط وقارة أوروبا وإفريقيا وآسيا.