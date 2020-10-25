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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحرس الثوري الإيرانى ينشر قوات على الحدود مع قره باغ

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 05:33 ص
القوات الإيرانية
القوات الإيرانية
وكالات
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أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه بصدد نشر وحدات من قواته البرية على الحدود مع مناطق النزاع في إقليم قره باغ، مؤكدا أن "أمن شعبنا ومصالحنا الوطنية خط أحمر".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال قائد القوات البرية في الحرس محمد باكبور: "الهدف من نشر القوات حماية المصالح القومية الإيرانية وضمان أمن وسلامة سكان المناطق الحدودية".

وأضاف: "نحترم وحدة أراضي دول الجوار، لكن أي تغيير جيوسياسي على الحدود هو خط أحمر بالنسبة لإيران".

وتابع: "نعارض أي احتلال واعتداء وكنا مع تحرير قره باغ منذ البداية".

وشدد باكبور، خلال جولة تفقدية للمناطق الحدودية في محافظة خدا آفرين على أن قوات الحرس راقبت التطورات الحدودية منذ ادلاع المعارك العسكرية بين أرمينا وأذربيجان في قره باغ، مشيرا إلى تعزيز تواجد القطعات العسكرية للحرس وفقا للظروف الجديدة.

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