الإحصاء: 75.7% زيادة في صادرات مصر للإمارات خلال عام

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صادرات مصر لدولة الإمارات إلى 1.9 مليار دولار خلال أول 7 أشهر من عام 2020 مقابل 1.091 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 825.9 مليون دولارخلال عام بنسبة 75.7%.ولفت تقرير الإحصاء، إلى أن صادرات اللؤلؤ والأحجار الكريمة جاءت فى المقدمة بقيمة 1.4 مليار دولار خلال أول 7 أشهر من العام الحالى 2020 مقابل 686.6 مليون دولار خلال الأشهر نفسها من العام السابق عليه، بزيادة 107.3%، يليها آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 100.1 مليون دولار مقابل 105 مليون دولار، وقود وزيوت معدنية بقيمة 88.7 مليون دولار مقابل 19.4 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم بلغت 16 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ويوليو 2020 مقابل 18.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 2.1 مليون دولار خلال عام بنسبة 12%.