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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«قومي المرأة» يؤكد حرص السيدات على المشاركة بانتخابات «النواب»

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 12:11 ص
السيدات على المشاركة
السيدات على المشاركة بانتخابات «النواب
محمد الشريف
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تابع المجلس القومي للمرأة سير العملية الانتخابية في اليوم الأول للمرحلة الأولى بـ«النواب»، ومدى مشاركه المرأة والتعرف على أي عقبات تواجهها خلال عملية التصويت ومحاولة حلها.

وفي السياق، أكدت إيزيس محمود مديرة الإدارة العامة للتدريب والتوعية بالمجلس ورئيسة فرق المتابعة المحلية في الانتخابات، أن تقرير فرق المتابعين المنتشرين على مستوى الجمهورية أظهر مجموعة ملاحظات من أهمها كثافة تصويت السيدات في اللجان والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لفيروس كورونا، والتواجد الأمني من القوات المسلحة والشرطة بالمقرات الانتخابية، وتواجد فرق عمل تطوعية ومن غرف المحافظين وبعض موكلي المرشحين للاستعلام عن اللجان والمقرات الانتخابية.

كما رصد فريق المتابعين بعض المخالفات الانتخابية ويتم السيطرة عليها سريعا بعد الإبلاغ عنها للجهات المنوطة، وتوقف عمل بعض اللجان نتيجة تجاوزات فردية من بعض مندوبي المرشحين أمام اللجان واستعادة العمل بها بعد التغلب عليها من خلال قوات الأمن الموجودة أمام المقرات الانتخابية.

فيما أعلنت غرفة عمليات المجلس عن تلقى 29 شكوى طوال عملية التصويت، وقد تم استقبالها من خلال الخط المختصر 15115 وفروع المكتب بجميع محافظات الجمهورية المحافظات.

وقالت أمل عبد المنعم مديرة غرفة الشكاوى، إن أغلب الشكاوى دارت حول الاستعلام عن اللجان الانتخابية وتم إفادتهم بمعلومات اللجنة من خلال الاستعلام الفوري على الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية العليا للانتخابات، وأخرى تخص التكدس أمام اللجان نتيجة الاستعلام اليدوي بالكشوف الموجودة باللجان وتم رفعها وحلها بالتعاون مع غرفة ديوان عام المحافظة والمجلس القومى للمرأة، وتجاوزات انتخابية فردية مختلفة بمحيط المقرات واللجان وتم التغلب عليها بالتواصل مع «غرف المحافظة العليا للانتخابات رئاسة الوزراء»، وتم رفع الشكاوى لحلها بالتعاون مع اللجنة الوطنية للانتخابات وغرف المحافظة ورئاسة الوزراء وحلها على الفور، إلى جانب شكاوى خاصة بنقل مكان اللجنة الأصلية لمقرات بعيدة جغرافيا عدم وجود الاسم بالكشوف الانتخابية، وتم توفير سيارات لنقل الناخبين المرضى المسنين ذوي الإعاقة لمقراتهم الانتخابية بالتعاون مع غرف المحافظة.

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