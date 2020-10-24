الهدوء يسود لجان الجيزة قبل لحظات من غلق الصناديق

شهدت لجان ميدان الجيزة وشارع المحطة وتحديدًا مدرسة صلاح سالم ومدرسة عمرو بن العاص، حالة من الهدوء التام قبل دقائق قليلة من غلق اللجان، في اليوم الأول للمرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية.وانطلقت صباح السبت انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الأولى بالداخل لعام ٢٠٢٠، وتستمر حتى غدًا في 14 دائرة وهما الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح، ويتنافس 1879 مرشحًا على النظام الفردى فى 143 دائرة انتخابية.قامت الهيئة الوطنية للانتخابات، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالحكومة لإجراء عملية الاقتراع وإتمامها على أكمل وجه، ونقل صناديق الاقتراع والإشراف القضائى عليها.