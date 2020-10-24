زوجان يصطحبان طفلتهما أثناء الإدلاء بصوتيهما فى الانتخابات

تزايدت أعداد الناخبين في الفترة المسائية للإدلاء بأصواتهم ببنى سويف في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب التي تجرى بالمحافظة ضمن محافظات المرحلة الأولى.واصطحب زوج وزوجته طفلتهما أثناء الإدلاء بأصواتهم فى لجنة الشهيد أنور السادات بمدينة بنى سويف برئاسة المستشار كريم الصفتي في مشهد يدل على الفرحة والسعادة؛ لمشاركتهم في العُرس الانتخابي الذى تشهده مصر لانتخابات مجلس النواب.وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها، السبت، للتصويت في انتخابات مجلس النواب 2020، وتفتح اللجان أبوابها على مدى يومين وهما السبت والأحد في التاسعة صباحا، وحتى التاسعة مساءً وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.ويتنافس فى انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحا فى 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات وذلك فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر فى الداخل.