إقبال كثيف من الناخبين قبل غلق اللجان بالوادى الجديد

توافد عدد كبير من المواطنين بلجان الوادي الجديد، مساء اليوم السبت، وقبل غلق اللجان بنصف ساعة لترتفع نسبة الوافدين لصناديق الاقتراع إلى 20% في أول يوم لانتخابات النواب 2020.وبدأت بالتجمع والاصطفاف أمام لجان انتخابات النواب وسط إقبال جماهيري غير مسبوق من الرجال والنساء تزايد بشكل ملحوظ قبل الدقائق الأخيرة من غلق أبواب لجان الاقتراع بالقرى والمدن للإدلاء بأصواتهم تلبية لنداء الواجب ودعمًا لمسيرة الإصلاح السياسي والاستحقاق الدستوري، حيث تتصارع القوى السياسية بالمحافظة، لحصد مقعد في برلمان 2020 وذلك بعد خوض 24 مرشحًا في انتخابات البرلمان بالوادي الجديد لأول مرة، بواقع 8 بالدائرة الأولي مركز الخارجة، و17 مرشحًا بالدائرة الثانية بمركز الداخلة وبلاط والفرافرة.ويتنافس فى انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحًا فى 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحًا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات وذلك فى دوائر 14 محافظة هى: الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.