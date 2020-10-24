رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 24 أكتوبر 2020 الموافق 07 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وزير الأوقاف يلتقى رئيس مجمع الفقه الإسلامى ومدير التحصين الفكرى بالسودان

السبت 24/أكتوبر/2020 - 09:28 م
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار
أميرة العناني
طباعة
التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم السبت، الدكتور عبد الرحيم آدم محمد رئيس مجمع الفقه الإسلامى، والزبير محمد على مدير مركز الرعاية والتحصين الفكرى بدولة السودان الشقيقة، بحضور السفير حسام عيسى سفير جمهورية مصر العربية بالقاهرة، لبحث أوجه التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف المصرية وكل من مجمع الفقه الإسلامى بالسودان ومركز الرعاية والتحصين الفكرى بها.

وأهدى وزير الأوقاف كلا من رئيس مجمع الفقه ورئيس مركز التحصين نسخة من سلسلة رؤية إضافة إلى كتب الفهم المقاصدى للسنة النبوية، وفلسفة الحرب والسلم والحكم، وحتمية التجديد، مؤكدا على استعداد الوزارة التام لتوفير ما يطلبه المجمع والمركز من نسخ من هذه الإصدارات.

كما أطلعهما على تجربة وزارة الأوقاف المصرية فى مجال التأليف والنشر وقضايا تجديد الخطاب الدينى، وتحصين الشباب والنشء من الفكر المتطرف، وكذلك جهود الوزارة فى تصحيح المفاهيم الخاطئة وتفنيدها بالحجة والبرهان، وأولويات المرحلة فى الخطاب الدينى، معربا عن استعداد الوزارة للتعاون التام مع المجمع والمركز فى كل ما يدعم قضايا الوسطية ونشر الفكر المستنير.

وأكد على إرسال نسخة من إصدارات الوزارة فى مجال التجديد لجميع العلماء أعضاء مجمع الفقه الإسلامى بالسودان وكذلك إرسال مجموعة متكاملة من إصدارات الوزارة لمركز الرعاية والتحصين الفكرى، واستمر اللقاء لمدة ساعة ونصف فى حوار أخوى علمى وهادف وجاد وبناء.

وخلال اللقاء أكد وزير الأوقاف على أهمية الحفاظ على كيان الدولة وأهمية الوعى بكل ما يتطلبه الحفاظ على بناء الدولة من جهد وعطاء، وأن التضحية فى سبيل الوطن والحفاظ على مقدراته وعلى أمنه وسلامه جزء لا يتجزأ من عقيدتنا واعتبار ذلك عملية مفصلية وأولوية فى خطابنا الدينى وفِى كل قضايا التجديد، ويجب أن نجعل تعزيز الولاء والانتماء الوطنى هدفا مفصليا فى خطابنا الدينى والثقافى.

من جانبهما؛ أشاد كل من رئيس مجمع الفقه الإسلامى ومدير مركز الرعاية والتحصين الفكرى بدولة السودان الشقيقة بتجربة وزارة الأوقاف المصرية فى تجديد الخطاب الدينى ونشر الفكر المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة وجهودها العظيمة فى مجال التأليف والنشر.

موضوعات متعلقة

حريق هائل يلتهم سوق محطة مصر فى الإسكندرية (صور)

الباز يكشف حقيقة تصريح ترامب عن تفجير مصر لسد النهضة

«كاذبون».. الإخوان يحاولون تشويه الانتخابات البرلمانية

موقع الهيئة الوطنية للانتخابات 2020 للاستعلام عن اللجنة الانتخابية

الصور

image description

مصر تنتخب: انتخابات الدقي والعجوزة

image description

انزل شارك.. مواطنون يشاركون فى ماراثون انتخابات النواب (صور)

image description

«الهلال الأحمر»: حالة إغماء واحدة فى لجان الجيزة بانتخابات النواب

image description

انتخابات النواب.. صوتك أمانة (صور)

image description

صور توافد المواطنين على صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية

الأكثر قراءة

حريق هائل يلتهم سوق محطة مصر فى الإسكندرية (صور)

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي

«كاذبون».. الإخوان يحاولون تشويه الانتخابات البرلمانية

الباز عن شراء الأصوات: «ليست ظاهرة.. لكن موجودة ويتم التحقيق فيها»

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

«المنقذون».. شباب تطوعوا لمساعدة المصريين ضد خطر السيول

منوعات

الكشف المبكر عن سرطان الثدي وكيفية علاجه

افتتاح 4 فروع من أندية «سيتى كلوب» نهاية 2020 بخدمات رياضية واجتماعية وترفيهية

بسبب كورونا.. بيع لوحة ديفيد هوكني بـ12.8 مليون جنيه إسترليني

العثور على أول عش للدبابير القاتلة في الولايات المتحدة

أيام زمان

أزمة «الملاك الصغير».. والد زبيدة ثروت أشعلها.. ويحيى شاهين: «أنا بنفذ العقد»

«الصحافة بالغت في تقديره».. اعترافات «الأطرش» عن محمد عبدالوهاب

«موافقته على دخولي الفن أذهلتني».. كيف وصفت سعاد حسني والدها؟

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

مقالات الرأي
ماجد حبته
تفجير السد.. بين الهزل والجد
د.أحمد الخميسى
صيد الأخطاء والنواقص
ماجد حبته
وقف إطلاق النار.. بين مَن ومَن؟!
صفاء النجار
أمومة مصلوبة «2»
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تفتتح برنامج «تصنيف وفهرسة المكتبات» عبر البث المباشر

الإبداع الآسيوي.. بين الحضور والغياب

تفاصيل التقدم للدورة الثالثة من مسابقة الشاعر عبدالرحمن الأبنودى

عالم فرنسي يثبت أكذوبة المحرقة اليهودية