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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ الجيزة يتفقد لجان انتخابات النواب بكرداسة (صور)

السبت 24/أكتوبر/2020 - 08:08 م
إبراهيم الشهابي
إبراهيم الشهابي
عبدالله هشام - حسام عسل
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تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن يرافقه رئيس مركز ومدينة كرداسة مقار لجان انتخابات مجلس النواب 2020.

شملت جولة نائب المحافظ تفقد عدد من اللجان بمدارس الراية للتعليم الأساسي وكرداسة الرسمية بنين وكرداسة الثانوية لغات بنطاق مدينة كرداسة وكومبرة وكفر حكيم بنطاق الوحدة المحلية لكفر حكيم؛ لمتابعة انتظام أعمال اللجان لاستقبال الناخبين، والتأكد من توفير احتياجات اللجان ومراجعة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد بجميع اللجان.

وأكد نائب المحافظ بذل أقصى الجهود لتوفير جميع سبل الراحة للناخبين، خاصة كبار السن، كما اطمأن نائب المحافظ على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا داخل لجان الاقتراع.

كما التقى نائب المحافظ بعدد كبير من المواطنين خارج مقار اللجان الانتخابية، واستمع إلى مطالبهم وشكاواهم التي وعد ببذل أقصى جهد لتلبيتها.

وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها، السبت، للتصويت في انتخابات مجلس النواب 2020، وتفتح اللجان أبوابها على مدى يومين وهما السبت والأحد في التاسعة صباحًا، وحتى التاسعة مساءً وسط إجراءات احترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

ويتنافس فى انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحا فى 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات وذلك فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.

وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.

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