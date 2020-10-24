وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتفقدان اللجان الانتخابية (صور)

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عددًا من مقار اللجان الانتخابية لمجلس النواب بالجيزة، لمتابعة سير العملية الانتخابية والاطمئنان على توافر كافة الاستعدادات والتجهيزات مع بدء ماراثون انتخابات النواب اليوم، ويستمر حتى غدًا الأحد في ١٤ محافظة.وشملت جولة اللواء محمود شعراوي ومحافظ الجيزة لجنة مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية بنات بالدقي والأورمان الإعدادية بمنطقة العجوزة، وخلالها أشاد بالعملية التنظيمية للانتخابات وتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الكراسي والمظلات وبوابات التعقيم والتطهير وأجهزة قياس درجة الحرارة.وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من فيروس كورونا داخل وخارج اللجان الانتخابية، وتسهيل عملية تصويت المواطنين المترددين على اللجان للإدلاء بأصواتهم بكل حرية.وقال شعراوي إن عملية التصويت تسير بكل سهولة ويسر وبشكل منتظم دون أي مشكلات أو معوقات، لافتًا إلى أنه تابع على مدار اليوم مع المحافظين سير العملية الانتخابية في المحافظات والجولات التي قاموا بها على اللجان.وأضاف أن غرفة العمليات بالوزارة مستمرة في متابعة سير العملية الانتخابية على مدار اليوم بالتنسيق مع غرف عمليات محافظات المرحلة الأولى.وجدد وزير التنمية المحلية تأكيده على وقوف العاملين بالإدارة المحلية على مسافة واحدة من جميع المرشحين والحياد التام، ودعا جميع المواطنين بمحافظات المرحلة الأولى إلى المشاركة في الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس النواب.وقال شعراوي إن الدولة ترحب بكافة المنظمات العربية والأجنبية لمتابعة ومراقبة العملية الانتخابية في مرحلتها الأولى، ووجه حديثه للمواطنين: «صوتكم أمانة واحسنوا اختيار المرشحين».من جانبه، قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنه تم تجهيز المقار الانتخابية ورفع كفاءة النظافة العامة والتأكيد على توفير أدوات التعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل وتواجد المولدات الكهربائية وكفاءة الإنارة بالطرق والشوارع المؤدية للمقار الانتخابية.وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها اليوم، للتصويت في انتخابات مجلس النواب 2020، وتفتح اللجان أبوابها على مدى يومين وهما السبت والأحد في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.ويتنافس في انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحا بـ71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، لاختيار 284 مرشحا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات وذلك فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر بالداخل.