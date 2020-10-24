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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدبولي يتفقد تشطيبات الصالة المغطاة في 6 أكتوبر استعدادًا لمونديال اليد

السبت 24/أكتوبر/2020 - 03:44 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
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تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال التشطيبات النهائية بالصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر، والتي ستكون ضمن الملاعب التي ستستضيف فعاليات بطولة العالم لكرة اليد 2021، والتي تضم مقر الاتحاد المصري لكرة اليد، والأكاديمية الإفريقية لكرة اليد، يرافقه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وخلال جولته، استمع رئيس الوزراء، لشرح كامل لما تم إنجازه من الأعمال الجارية حاليا، حيث بلغ معدل التنفيذ 95%، ووجه مدبولي بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة.

وأضاف رئيس الوزراء، أن مصر حاليا تعيش طفرة رياضية كبرى سواء على صعيد الإنجازات والأرقام والبطولات، أو الإنشاءات الرياضية، مؤكدا تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن صالة الألعاب الرياضية المغطاة والتي تتسع لـ4500 ألف متفرج، وسوف تكون إضافة للبنية التحتية الرياضية، كونها واحدة من أفضل الصالات في الشرق الأوسط التي نشأت وفقا للضوابط والمعايير التي حددها الاتحاد الدولي للعبة.

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