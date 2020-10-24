تركيا تراوغ في الرد على موقف الناتو من منظومة «إس 400»

استخدم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أسلوب المراوغة في الرد على موقف حلف شمال الأطلسي الرافض لامتلاك تركيا منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400»، التي امتلكتها أنقرة مؤخرا، وأجرت اختبارًا انتهى بالفشل.وقال أكار خلال مشاركته في مؤتمر حزب العدالة والتنمية السابع في مدينة قيصري، "إن اختبارات تركيا لمنظومة الدفاع الجوي إس - 400 لا تعني ابتعاد تركيا عن حلف الناتو، في إشارة إلى مراعاة تركيا للضوابط التي يقرها الحلف".وكان موقع روسي متخصص في الشؤون العسكرية، كشف عن فشل تركيا في أول اختباراتها الميدانية لنظام الدفاع الجوي الصاروخي إس - 400، وذلك على الرغم مما تسببت فيه تلك الصفقة الدفاعية من توترات بين أنقرة وحلفائها في الناتو، على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لموقع تركيا الان.فيما برر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فى تصريحاته أمس، تجريب بلاده أنظمة الدفاع إس - 400، في إطار الرد على رفض الولايات المتحدة، بأن اليونان لديها منظومة إس - 300 الروسية، وتستخدمها دون أن تسأل واشنطن أثينا.وشدد أردوغان، في تصريحات له عقب صلاة الجمعة، على أن بلاده عازمة على مواصلة استخدام المنظومة الروسية.