إيران تغلق المزارات الدينية بعد تجاوز إصابات كورونا 560 ألفًا

قررت السلطات الإيرانية إغلاق المزارات الدينية في طهران وقم ومشهد، اعتبارًا من الإثنين المقبل لمدة شهر كامل، للحد من تفشي فيروس كورونا، مع تجاوز عدد الإصابات 560 ألفًا.وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس الجمعة، تسجيل 6134 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 556891 إصابة في البلد الأكثر تضررا في الشرق الأوسط.وقالت المتحدثة باسم الوزارة، سيما السادات لاري، للتليفزيون الحكومي إن 335 شخصا توفوا جراء الفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 31985.