زحمام وتوافد المواطنين فى مركز الصف بأول أيام انتخابات النواب (صور)

شهدت لجان مدرسة الإعدادية بنات بمركز ومدينة الصف زحاما شديدا فى ظهر أول أيام التصويت على انتخابات مجلس النواب فى المرحلة الأولى، حيث تنوع الرواد ما بين الرجال والنساء والشباب والمسنين.وتشهد الدائرة ومقرها مركز الصف، تنافس ١٨ مرشحا على مقعد فردي، وكان الإقبال شديدا من قبل الناخبين، فيما شهدت المدينة التابعة لمحافظة الجيزة منافسة شرسة بانتخابات مجلس النواب.الجدير بالذكر أن اللجان الانتخابية بالدائرة تفتح أبوابها على مدى يومين وهما السبت والأحد في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن انتظام عمليات التصويت داخل اللجان الفرعية، وخصصت خطا ساخنا برقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على كل الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية.ويتنافس في انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات وذلك في دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.