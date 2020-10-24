رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 24 أكتوبر 2020 الموافق 07 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«بحوث الصحراء» يدعم مزارعى الزيتون بمطروح

السبت 24/أكتوبر/2020 - 06:35 م
الدكتور عبد الله
الدكتور عبد الله زغلول
عبدالناصرمحمد
طباعة
أكد الدكتور عبدالله زغلول القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء، أن المركز يقدم كل أوجه الدعم لمزارعي محصول الزيتون بمحافظة مطروح، خاصة بالتزامن مع بدء موسم جني ثمار المحصول، الذي تشتهر به المحافظة، وزيادة انتاجه، وإقبال المزارعين على المعاصر، لاستخلاص الزيت.

وأشار إلى أنه تم تشغيل معصرة وحدة الإنتاج الزراعي بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، التي تستقبل ثمار الزيتون وتحولها إلى زيت لصالح المواطنين بمقابل رمزي قدره 60 قرشًا للكيلو، وذلك دعمًا من مركز بحوث الصحراء لأهالي ومزارعي المحافظة.

وأوضح أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بزيادة دعم المزارعين في المحافظات الحدودية والنائية، لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة بها، لافتًا إلى أن مجال زراعة الزيتون والصناعات القائمة عليه، يعد من الفرص الاستثمارية الواعدة، والتي توفر فرص العمل، وله فوائد بيئية وصحية واقتصادية كبرى، فضلا عن أن محصول الزيتون من المحاصيل التي تتحمل درجات ملوحة المياه، مما يعطيه ميزة نسبية في ظل ندرة الموارد المائية.

وقال إن معصرة الزيتون، بوحدة الانتاج الزراعي بمطروح، تم تجهيزها وتحديثها، حيث تستقبل جميع المزارعين، وتنفذ كل العمليات الخاصة بإنتاج الزيت بداية من عمليات غسيل الثمار وإزالة المخلفات، نهاية بفصل الزيت.

موضوعات متعلقة

«ابن مين يا هشام».. هاشتاج يتصدر تويتر بعد فضيحة غادة نجيب

موقع الهيئة الوطنية للانتخابات 2020 للاستعلام عن اللجنة الانتخابية

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي

رسميا.. مصر تستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الصور

image description

مصر تنتخب: انتخابات الدقي والعجوزة

image description

انزل شارك.. مواطنون يشاركون فى ماراثون انتخابات النواب (صور)

image description

«الهلال الأحمر»: حالة إغماء واحدة فى لجان الجيزة بانتخابات النواب

image description

انتخابات النواب.. صوتك أمانة (صور)

image description

صور توافد المواطنين على صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية

الأكثر قراءة

حريق هائل يلتهم سوق محطة مصر فى الإسكندرية (صور)

ترامب: مصر لو هددت بتفجير سد النهضة لا يمكن لأحد أن يلومها

إقالة معاون وزير القوى العاملة من منصبه بعد تصريحاته ضد الكويت

الاتحاد الأوروبى: الاتفاق حول سد النهضة بأيدى مصر والسودان وإثيوبيا

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

«المنقذون».. شباب تطوعوا لمساعدة المصريين ضد خطر السيول

منوعات

الكشف المبكر عن سرطان الثدي وكيفية علاجه

افتتاح 4 فروع من أندية «سيتى كلوب» نهاية 2020 بخدمات رياضية واجتماعية وترفيهية

بسبب كورونا.. بيع لوحة ديفيد هوكني بـ12.8 مليون جنيه إسترليني

العثور على أول عش للدبابير القاتلة في الولايات المتحدة

أيام زمان

أزمة «الملاك الصغير».. والد زبيدة ثروت أشعلها.. ويحيى شاهين: «أنا بنفذ العقد»

«الصحافة بالغت في تقديره».. اعترافات «الأطرش» عن محمد عبدالوهاب

«موافقته على دخولي الفن أذهلتني».. كيف وصفت سعاد حسني والدها؟

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
صيد الأخطاء والنواقص
ماجد حبته
وقف إطلاق النار.. بين مَن ومَن؟!
صفاء النجار
أمومة مصلوبة «2»
محمد محمود عمارة
أحفظ كرامتك أولا
المزيد

الثقافة

أسطورة «إيزيس» فى عرض مسرحى بمكتبة الإسكندرية

طلعت حرب الثقافي يحتفل بعيد المقاومة الشعبية.. الليلة

«الأدهم» للنشر تصدر المجموعة القصصية «فتاة إيرلهام»

بكى لـ«أحلام الفتى الطائر».. ابنة أخو نجيب سرور تروى لحظاته الأخيرة