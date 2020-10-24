990 إصابة جديدة بكورونا و16 وفاة في ليبيا

أعلنت وزارة الصحة الليبية، اليوم السبت، عن تسجيل ليبيا 990 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و16 وفاة، وذلك وفقًا لما أعلنته "العربية عاجل".وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر الماضي، وبلغت أعلى حصيلة للإصابات 1164 يوميا.وأصبح إجمالي الإصابات بالفيروس 52 ألفا و620 حالة، منها 22 ألفا و795 نشطة، و29 ألفا و57 متعافٍ، بينما توفي 768 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.